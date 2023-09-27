Олена Кравець поділилася рідкісним фото 7-річного сина і захопила його задумливим поглядом

Зіркова мама опублікувала фото з хлопчиком на студії.
Відома ведуча та акторка Олена Кравець поділилася з шанувальниками рідкісним фото одного зі своїх двійнят.
Так, на сторінці в Instagram знаменитість розмістила атмосферний кадр, на якому зображений її 7-річний син Іван. Ця фотографія була зроблена на студії звукозапису. На світлині маленький Ваня зображений у навушниках та задумливо дивиться кудись у далечінь.
"Бог – режисер, який бачить життя кожного з нас загальним планом, даючи можливість самотужки обирати крупні… На фото один - з трьох моїх "крупнячків", - підписала фото зіркова мама.
Своєю чергою, підписники Кравець наробили компліментів Івану і зазначили, що хлопчик помітно підріс:
- А який же гарний
- Який погляд… "Крупнячка"!
- Такий серйозний режисер, і гарнесенький!
- Яка гарна дитина
Як відомо, у Олени Кравець та її чоловіка Сергія Кравця троє спільних дітей. Донька – 20-річна Марія, та 7-річні двійнята – донька Катерина та син Іван.
До речі, нещодавно двійнята Кравець відсвяткували день народження. Зіркова мама зворушливо привітала своїх дітей та присвятила їм окрему історію про їхнє життя.
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