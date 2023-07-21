Олена Кравець поділилася рідкісним фото своїх підрослих двійнят та привітала їх з 7-річчям

Ведуча Олена Кравець розповіла про свято у її родині. Так, 7-річчя відсвяткували діти Олени та її чоловіка Сергія Катерина та Іван.

Про це зіркова мама повідомила на сторінці в Instagram. Вона запостила світлини зі своїми дітьми та присвятила їм цілу історію. Кравець розмістила кадри, де зображені її син і донька, та зворушливо їх підписала. Олена розповіла спільну життєву історію своїх дітей:

Діти Олени Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Діти Олени Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Діти Олени Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Діти Олени Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Знаменита мама також побажала сину та донці "сміху, вітру та миру дітям на шляху".

Як відомо, Олена Кравець та ї чоловік Сергій Кравець мають трьох спільних дітей. Старшій доньці подружжя, Марії, 20 років. Молодшим дітям пари, Катерині та Івану виповнилося по 7 років. З початком повномасштабної війни Кравець з молодшими дітьми поїхала спочатку на захід України, а потім за кордон, у Болгарію. Але згодом артистка повернулася додому, бо, за її словами, не витримала на чужині.

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