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Олена Кравець поділилася рідкісними фото дітей-двійнят і привітала їх з 8-річчям

Олена Кравець поділилася рідкісними фото дітей-двійнят і привітала їх з 8-річчям

Олена Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Син і донька попозували для кумедного знімку.

Українська ведуча Олена Кравець розповіла про особливе свято у родині й показала помітно підрослих дітей.

Сьогодні, 19 липня, її син Іван та донька Катерина святкують день народження. Дітям зірки виповнилося вісім років. Олена вже привітала маленьких іменинників святковими кульками вдома. Зокрема, зі сріблястою кулькою у формі цифри 8 дітлахи зробили кумедне святкове фото. Ним ведуча і поділилася з підписниками у фотоблогу. Так, на зображенні Катя й Ваня усміхаються й обидва позують в отворах цифри. Своєю чергою, Кравець ніжно назвала сина й доньку "кружечками" й зізналася, що вони дуже швидко подорослішали.

Олена Кравець з дітьми / © instagram.com/lennykravets
Олена Кравець з дітьми / Фото: instagram.com/lennykravets

"8 років моїм двом кружечкам сьогодні (19 липня – прим. ред.)! Як так швидко?", - здивувалася зіркова мама.

До речі, нещодавно старша 21-річна донька ведучої Олени Кравець, блогерка Марія також розповідала про ще одне свято. Як виявилося, вона з бойфрендом відсвяткувала річницю стосунків. Так, пара показалася на рідкісному спільному фото. Ба більше, Марія розсекретила, який оригінальний подарунок зробила обранцеві.

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