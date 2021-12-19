Олена Кравець поділилася, як мріє відсвяткувати ювілей та 20-річчя шлюбу з чоловіком

Олена Кравець поділилася, як мріє відсвяткувати ювілей та 20-річчя шлюбу з чоловіком

Артистка народилася 1 січня.

В акторки студії "Квартал 95" Олени Кравець 1 січня подвійне свято.

Так, артистка святкує не лише Новий рік, а й день народження. Знаменитості виповниться 45 років. У програмі "Світське життя" зірка поділилася, як хоче провести свій ювілей.

"Я до слова "ювілей" ставлюся не дуже, в мене якісь асоціації, наче якийсь ресторан з минулого. Я дуже хочу, щоб ми змогли зібратися всі разом і посидіти, поспівати пісні під гітару", – зазначила вона.

Катерина Осадча та Олена Кравець / instagram.com/svitsketv

Але через те, що усі близькі та друзі святкують Новий рік, зібрати гостей на день народження Кравець може лише ввечері.

Цього року артистка та її чоловік святкуватимуть 20-річчя шлюбу. Олена поділилася, як мріє провести цей день з коханим.

"Я зараз загадаю на всю країну, ми жодного разу нікуди не подорожували вдвох. Будь ласка, чоловіче мій, удвох!" – натякнула обранцю Кравець.

Де Олена Кравець збирається святкувати Новий рік та свій ювілей

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