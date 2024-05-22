Олена Кравець пофарбувала волосся 7-річного сина у незвичайний колір: "Допомагала обирати"

Українська ведуча та акторка Олена Кравець показала, як її 7-річний син змінив зачіску.

Так, Іван вирішив поекспериментувати над образом та змінити колір волосся. Олена Кравець підтримала бажання сина. Зокрема, акторка погодилася пофарбувати його волосся. Ба більше, хлопчик обрав незвичайний відтінок – рожевий. Як зазначила акторка, вона допомагала синові у виборі кольору.

Також у своєму Instagram Кравець вже опублікувала фото з Іваном, на якому продемонструвала результат фарбування. Схоже, хлопчикові неабияк подобається його новий образ, і зіркова мама теж оцінила.

Олена Кравець з сином / Фото: instagram.com/lennykravets

"Той випадок, коли мама ще й колір допомагала обирати", - поділилася Олена Кравець.

Зазначимо, Олена Кравець – багатодітна матуся. Знаменитість разом зі своїм чоловіком виховує 21-річну доньку Марію та 7-річних двійнят – Катерину та Івана.

Нагадаємо, тренерка Аніта Луценко нещодавно теж наважилася змінити зачіску. Спортсменка позбулася довгого волосся та пофарбувала його.

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