Олена Кравець похизувалася зворушливим подарунком від військових: "Буду показувати онукам"

Акторка та телеведуча Олена Кравець мала змогу зустрітися з українськими військовими та отримати від них особливий подарунок.

Бійці ЗСУ передали зірці прапор України, на якому написали своє тепле звернення до Олени та залишили підписи. Кравець поділилася в Instagram світлиною, на якій дбайливо накинула подарунок на плечі. Як поділилася ведуча, для неї цей прапор тепер має важливе значення.

"Отримала нещодавно подарунок від військових, якому немає ціни. Збережу його та буду показувати онукам, коли стану бабусею, коли вони будуть питати мене про війну. Хто б міг подумати, що ми теж будемо розповідати про неї, як і нам колись наші дідусі…", - написала Олена.

Олена Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Також ведуча пригадала важливі слова, які пролунали з вуст наших захисників у студії програми "Тихий вечір з Оленою Кравець". За словами знаменитості, вона запам'ятає ці фрази на все життя.

"Перша пролунала з вуст Олександра Терена, коли він, розповідаючи про спільноту військових з інвалідністю, до якої належить сам, назвав їх "нескореними ветеранами". Я в той момент відчула на якомусь тонкому рівні потужність цього словосполучення - стільки в ньому було сили, спокою та шляхетної поваги до життя, яким би воно не було тепер. А другу фразу, яка приголомшила не менше, промовив актор, що змінив сценічний фронт на справжній - Дмитро Лінартович. Коли він розповідав про своє поранення, сказав так: "Я вдячний долі, що живий. Якщо чесно, був впевнений, що піду у тишу…" Піду у тишу… мене це, пам’ятаю, сильно вразило. Дуже. Бо ці слова були сказані так само поважно та спокійно… Я не буду писати гучних слів, адже гучніше, ніж хлопці, не скажеш… Просто хочу ще раз і ще раз від всього серця, вклоняючись, подякувати всім тим, хто пішов через цю війну у тишу та тим, хто лишається нескореним", - поділилася Кравець.

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