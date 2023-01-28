Олена Кравець показала 6-річних двійнят і відвела їх до школи у Києві

Ведуча та акторка Олена Кравець, виявляється, ще восени минулого року разом з 6-річними двійнятами Катею та Ванею повернулася з Болгарії до України.

Зіркова мама вирішила, що її діти підуть до школи в Україні і своєму рішенню не зрадила. А днями у сторіз своєї сторінки в Instagram Кравець показала один з днів, як відводила дітей до школи.

Олена Кравець з дітьми / Фото: instagram.com/lennykravets

У короткому відео Кравець похвалилася, що у школі дітей зустрічають з розпростертими обіймами та усмішкою. А в останній день тижня у цій школі для дітей є кіноклуб, де вони дивляться кіно і мультики.

Олена Кравець з дітьми / Фото: instagram.com/lennykravets

Олена Кравець з дітьми / Фото: instagram.com/lennykravets

Зазначимо, що Олена Кравець віддала своїх двійнят до приватного навчального закладу у Києві, вартість навчання у якому за місяць складає 24 тисячі 500 грн, втім є знижка 5% на навчання другої дитини.

Як раніше розповідала Олена Кравець, на початку повномасштабної війни вона з двійнятами виїхала з України. Тривалий час Кравець з дітьми перебувала у Болгарії, де за сином та донькою допомагала доглядати свекруха. Старша донька Олени, 19-річна Марія тоді прийняла рішення повернутися до Києва і наразі доволі часто їздить до Польщі.

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