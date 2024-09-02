Олена Кравець показала 8-річного сина у школі й відповіла, чому її донька не прийшла на лінійку

Діти знаменитості перейшли до третього класу.
Українська акторка та ведуча Олена Кравець показала, як провела День знань разом з сином Ванею.
Так, зіркова мама, як і всі решта українців сьогодні, 2 вересня, відвела свого сина до школи. Кравець одразу випередила запитання юзерів і зазначила, що 8-річна донька Катя пропустила урочисту шкільну лінійку через раптову хворобу.
Тим не менш, у фотоблогу Олена опублікувала фото зі щасливим сином в оточенні його шкільних друзів. І пригадала ворожі нічні обстріли країни-терористки Росії напередодні Дня знань через які вони дещо спізнилися. До того ж символічно у такий особливий день на шкільному подвір'ї пролунала жартівлива пісня про окупантів, яка містить рядки "Чом тобі, враже, не спиться?".
"Коли проспав через тривоги, запізнився на свято, прийшов без сестри, тому що вона раптом захворіла, але нарешті зустрівся з пациками", - написала акторка.
Нагадаємо, нещодавно ведучий Григорій Решетнік хизувався Першим дзвоником своїх трьох синів. Так, цьогорічна шкільна лінійка видалася для багатодітної родини особливою, адже її ведучим і став сам Григорій Решетнік.
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