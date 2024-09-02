Олена Кравець показала 8-річного сина у школі й відповіла, чому її донька не прийшла на лінійку

Українська акторка та ведуча Олена Кравець показала, як провела День знань разом з сином Ванею.

Так, зіркова мама, як і всі решта українців сьогодні, 2 вересня, відвела свого сина до школи. Кравець одразу випередила запитання юзерів і зазначила, що 8-річна донька Катя пропустила урочисту шкільну лінійку через раптову хворобу.

Тим не менш, у фотоблогу Олена опублікувала фото зі щасливим сином в оточенні його шкільних друзів. І пригадала ворожі нічні обстріли країни-терористки Росії напередодні Дня знань через які вони дещо спізнилися. До того ж символічно у такий особливий день на шкільному подвір'ї пролунала жартівлива пісня про окупантів, яка містить рядки "Чом тобі, враже, не спиться?".

Олена Кравець на шкільній лінійці сина Вані / Фото: instagram.com/lennykravets

Олена Кравець на шкільній лінійці сина Вані / Фото: instagram.com/lennykravets

"Коли проспав через тривоги, запізнився на свято, прийшов без сестри, тому що вона раптом захворіла, але нарешті зустрівся з пациками", - написала акторка.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Григорій Решетнік хизувався Першим дзвоником своїх трьох синів. Так, цьогорічна шкільна лінійка видалася для багатодітної родини особливою, адже її ведучим і став сам Григорій Решетнік.

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