Олена Кравець показала підрослих двійнят і пожартувала про їхній майбутній перший день у школі

Українська ведуча та акторка Олена Кравець замилувала фото з помітно підрослими двійнятами.

Знімком з дітьми знаменитість поділилася в Instagram. На фото 8-річні Катя та Ваня позували одне біля одного. Син ведучої, схоже, мав йти на спортивні заняття, адже в руках тримав футбольний м'яч та був одягнений у спортивну форму.

Олена Кравець не лише опублікувала фото з двійнятами, а й переповіла їхній жарт, коли вони обговорювали майбутній перший день у школі. Цьогоріч молодші діти Олени Кравець переходитимуть до третього класу. Перше вересня вже не за горами, тож акторка наполегливо цікавиться, в чому ж вони підуть на свято. Відповідь від двійнят була доволі майстерною. Вони пожартували, що "йтимуть до школи у сльозах".

Діти Олени Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

"- Так, давайте визначимось, в чому ви підете до школи в понеділок?; - У сльозах, мам, у сльозах", - переповіла жарт Олена Кравець.

Зазначимо, діти ведучої ходять до школи в Києві. Знаменитість обрала для них приватний навчальний заклад.

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець розповідала про спільний з 8-річними дітьми проєкт. Ведуча вже розсекретила, чим вони разом займатимуться.

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