Олена Кравець показала підрослу 7-річну донечку та її незвичне хобі

Ведуча поділилася, як у її молодших дітей минають канікули.

Українська ведуча та акторка Олена Кравець показала, як її 7-річні діти проводять дозвілля.

Зокрема, у фотоблогу зірка опублікувала кадри, як Катерина вміло балансує на натягнутому тросі. Поруч з дівчинкою перебував тренер, який підстраховував її та давав поради під час тренування. За словами Олени, у минулому чоловік був зіркою цирку дю Солей.

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

"Коли артисти цирку дю Солей стають фізруками, але не перестають бути чарівниками", - написала зірка.

Тим часом 7-річний син Кравець Іван також часу не гаяв. Зокрема, з друзями просто неба грав у футбол. До речі, на зображеннях хлопець демонструє свій новий колір волосся з рожевим відтінком, який йому нещодавно допомагала обирати мама.

Син Олени Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

"Тореадори з Васюківки. Наші дні", - жартома підписаний кадр.

Окрім того, ведуча розповіла, що Катя й Ваня попросили на літо переїхати у будиночок за містом, щоб мати змогу щодня купатися у водоймі й засмагати. Також Олена опублікувала низку кадрів, як двійнята бавляться з друзями та їдять фрукти.

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Олена Кравець з дітьми / Фото: instagram.com/lennykravets

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець замилувала фото з 85-річним татом і розповіла, який сюрприз влаштувала з нагоди його дня народження.