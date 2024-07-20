Олена Кравець показала помітно підрослих 8-річних дітей і розповіла про їхнє виховання

Також артистка відповіла, ким її діти бачать себе в майбутньому.

Українська ведуча Олена Кравець показала, як змінилися її діти за цей час та розповіла про їхнє виховання.

Так, у фотоблогу Кравець опублікувала архівне фото з усіма трьома дітьми, де вони ще зовсім юні позують взимку. І зазначила, що слово "виховання" вона заміняє на "налагодження стосунків". До того ж зіркова мама показує все на власному прикладі, адже переконана, що це найдієвіший метод.

"Я б хотіла замінити назавжди слово "виховання" на "налагодження стосунків". А ще, пам'ятайте, що колись ви народили собі кохану людину і вона вчиться життю, спостерігаючи за вами. Тому всі питання тільки в цей бік", - зазначила Олена.4

Олена Кравець з дітьми / Фото: instagram.com/lennykravets

Водночас Кравець опублікувала свіжі фото дітей-двійнят, які підросли, і зізналася, що ні до чого не змушує своїх дітей і майже не обмежує їх у користуванні ґаджетами, бо у них доволі насичене дозвілля, яке й без того все збалансовує.

"Вони не запитують у мене дозволу, а я якось не дуже забороняю, якщо чесно. Іноді мені теж потрібен час в ґаджетах – по роботі і для задоволення, як всім. В їхньому житті є ще дуже багато всього – школа, тренування, велік, ролики, кіно та друзі, тому ґаджети це тільки частина життя. Поки що. Слава Богу. Моя думка – ні (не треба змушувати до чогось – прим. ред.), здебільшого все і так відбудеться у свій час через цікавість та інтерес. А ви себе часто змушуєте? І як результат?", - пояснила ведуча.

Олена Кравець з дітьми / Фото: instagram.com/lennykravets

Олена Кравець з дітьми / Фото: instagram.com/lennykravets

Також Олена поділилася, що у майбутньому її молодша донька хоче стати художницею та дизайнеркою інтер'єрів, а син – футболістом.

Олена Кравець з дітьми / Фото: instagram.com/lennykravets

Нагадаємо, нещодавно Катя й Ваня відсвяткували день народження. Зіркова мама привітала їх сюрпризом і показала його.

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