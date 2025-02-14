Олена Кравець показала своїх батьків і розповіла про хворобу мами, яку вона подолала

Ведуча поділилася подробицями із життя найрідніших.
Українська ведуча Олена Кравець вперше за тривалий час показала обох батьків.
Олена розповіла, що її мама й тато під час війни проживають у Кривому Розі. За словами ведучої, її мама декілька років тому перенесла інсульт і за нею доглядає 86-річний тато. Тож Кравець планує перевезти рідних людей поближче до Києва, де зараз мешкає. І з цим проханням знаменитість вийшла на зв'язок до фанів. Крім того, показала фото з усміхненими батьками.
"Це фото зроблене 27 травня 2019 року в день татового ювілею на честь 80-річчя. Бачите, який парубок? А то! Зараз йому 86 і він ще більший мій герой, адже доглядає за коханням всього його життя, моєю мамою, яка два роки тому перенесла інсульт і тепер потребує піклування. Хочу перевезти їх ближче до себе з Кривого Рогу", - написала знаменитість.
У коментарях шанувальники побажали родині зірки якнайшвидше знайти нове житло та убезпечити своє життя.
Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала показала небачене фото з родиною. Артистка привітала маму з днем народження та зачарувала, який вигляд мала в юності.
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