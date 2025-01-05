Олена Кравець показала своїх підрослих дітей-двійнят і як з ними відпочиває у Буковелі

Зіркова мама зачарувала катанням на лижах Каті та Вані.
Українська ведуча Олена Кравець потішила фанів родинним контентом.
У своєму фотоблогу знаменитість показала, як минає її відпустка з двома дітьми. Так, сімейство приїхало насолоджуватися засніженими горами до Буковелю. Водночас донька та син Олени вже встигли прогулятися територією готелю та помилуватися краєвидами.
Також родина не могла пройти повз зимових розваг. Тож 8-річні Ваня та Катя одягнули спорядження та стали на лижі. А щасливий син Кравець вже продемонстрував свої вміння спускатися з гірки та вміло спинятися на шляху.
До слова, Кравець хоч і не показувала, чи насолоджувалася зимовим спортом, але вже поділилася своїми враженнями. Зірка зізналася, що на курорті почувається дуже щасливою дитиною. У коментарях шанувальники побажали родині чудового відпочинку та вражень.
"Впала в сніжне дитинство, наче в замети", - написала ведуча.
Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська з чоловіком і 22-річною донькою також приїхала до Буковелю. Артистка похизувалася своєю відпусткою у колі родини та друзів.