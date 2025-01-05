Олена Кравець показала своїх підрослих дітей-двійнят і як з ними відпочиває у Буковелі

Українська ведуча Олена Кравець потішила фанів родинним контентом.

У своєму фотоблогу знаменитість показала, як минає її відпустка з двома дітьми. Так, сімейство приїхало насолоджуватися засніженими горами до Буковелю. Водночас донька та син Олени вже встигли прогулятися територією готелю та помилуватися краєвидами.

Олена Кравець з дітьми у Буковелі / Фото: instagram.com/lennykravets

Також родина не могла пройти повз зимових розваг. Тож 8-річні Ваня та Катя одягнули спорядження та стали на лижі. А щасливий син Кравець вже продемонстрував свої вміння спускатися з гірки та вміло спинятися на шляху.

Олена Кравець з дітьми у Буковелі / Фото: instagram.com/lennykravets

Олена Кравець з дітьми у Буковелі / Фото: instagram.com/lennykravets

Олена Кравець з дітьми у Буковелі / Фото: instagram.com/lennykravets

До слова, Кравець хоч і не показувала, чи насолоджувалася зимовим спортом, але вже поділилася своїми враженнями. Зірка зізналася, що на курорті почувається дуже щасливою дитиною. У коментарях шанувальники побажали родині чудового відпочинку та вражень.

"Впала в сніжне дитинство, наче в замети", - написала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська з чоловіком і 22-річною донькою також приїхала до Буковелю. Артистка похизувалася своєю відпусткою у колі родини та друзів.