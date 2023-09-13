Олена Кравець показалася у стильній футболці за 900 грн без краплі косметики на обличчі

Артистка поділилася яскравим селфі.
Українська акторка та ведуча Олена Кравець потішила шанувальників своїм свіжим сонячним фото.
На сторінці в Instagram зірка розмістила селфі, зроблене у машині. На фото Кравець зображена без жодного граму косметики і дивиться впевнено у камеру. Таким чином артистка продемонструвала свою природню красу, а також гарний смак в одязі.
На фотографії Кравець постає у білосніжній футболці одного з українських брендів, на якій зображені видатні українські жінки – Соломія Крушельницька, Леся Українка та Марія Заньковецька. До речі, така футболка на сайті бренду коштує 900 грн:
"Моє "жіноче коло" сьогодні", - коротко підписала фотографію Кравець.
Своєю чергою, підписники сторінки Кравець завалили її компліментами:
- Ви дуже гарна
- Олено, як вам личить! Дякуємо, що носите і любите українське
- Ви помолодшали
Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець поділилася рідкісним фото зі своїми двійнятами – 7-річними Катериною та Іваном. Зіркова мама розчулила прихильників зворушливими кадрами з дітьми.
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