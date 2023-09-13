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Олена Кравець показалася у стильній футболці за 900 грн без краплі косметики на обличчі

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Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Олена Кравець показалася у стильній футболці за 900 грн без краплі косметики на обличчі

Олена Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Артистка поділилася яскравим селфі.

Українська акторка та ведуча Олена Кравець потішила шанувальників своїм свіжим сонячним фото.

На сторінці в Instagram зірка розмістила селфі, зроблене у машині. На фото Кравець зображена без жодного граму косметики і дивиться впевнено у камеру. Таким чином артистка продемонструвала свою природню красу, а також гарний смак в одязі.

На фотографії Кравець постає у білосніжній футболці одного з українських брендів, на якій зображені видатні українські жінки – Соломія Крушельницька, Леся Українка та Марія Заньковецька. До речі, така футболка на сайті бренду коштує 900 грн:

"Моє "жіноче коло" сьогодні", - коротко підписала фотографію Кравець.

Олена Кравець / © instagram.com/lennykravets
Олена Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Своєю чергою, підписники сторінки Кравець завалили її компліментами:

  • Ви дуже гарна
  • Олено, як вам личить! Дякуємо, що носите і любите українське
  • Ви помолодшали

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець поділилася рідкісним фото зі своїми двійнятами – 7-річними Катериною та Іваном. Зіркова мама розчулила прихильників  зворушливими кадрами з дітьми.

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Дата публікації
Перегляди
1330
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