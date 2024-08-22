Олена Кравець показалася з підрослими 8-річними двійнятами і заінтригувала їхнім спільним проєктом

У знаменитості є спільне шоу зі старшою донькою, а нині ж вона готує до прем'єри роботу з молодшими дітьми.

Українська ведуча та акторка Олена Кравець замилувала фото з помітно підрослими 8-річними двійнятами та заінтригувала їхнім спільним проєктом.

У знаменитості є подкаст зі старшою донькою Марією "Вдома поговоримо". Нині ж ведуча готує проєкт з молодшими дітьми – Ванею та Катею, який отримає назву "Вдома почитаємо дітям". Зокрема, Олена Кравець буде представляти книги, які люблять в їхній родині. Артистка розпочне з "Фантастичних історій на добраніч" від Ервіна Мозера.

Олена Кравець з сином / Фото: instagram.com/lennykravets

"Так сталося, що я народила собі купу дітей і тепер вони всі хочуть свої проєкти! Зустрічайте нову історію з молодшими! "Вдома почитаємо дітям" — це ті книжки та твори, які ми читаємо в родині і які дуже люблять мої малі, тож, сподіваюсь, вони сподобаються й вашим! Їх можна слухати в машині, на ніч або за їжею. Для зручності ми створили відео- та аудіовипуски. "Фантастичні історії на добраніч" Ервіна Мозера – одна з улюблених книжок моїх двійнят. З неї і почнемо", - поділилася ведуча.

Загалом, Олена Кравець готує новий проєкт на YouTube. Знаменитість читатиме різні книги, які потім можна буде переслухати. До слова, його зможуть оцінити не лише діти, а й дорослі, адже артистка представлятиме книги різних жанрів.

Олена Кравець з молодшою донькою / Фото: instagram.com/lennykravets

"Вдома почитаємо" - це новий YouTube-проєкт, в якому я буду читати не тільки дітям, але й нам, дорослим, ту літературу, яку читаю сама і яку вважаю класною. Згодом можна буде слухати круті твори від кращих майстрів слова: художні, нон-фікшн, легкі, короткі на ніч, іронічні та глибокі", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець розповідала про виховання молодших дітей. Артистка ділилася, яких принципів дотримується.

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