Олена Кравець пригадала, як з двійнятами застрягла у ліфті: "Кричала голосніше, аніж діти"

Артистка розповіла, як це трапилося та що вона тоді робила, аби їй допомогли.

Акторка Студії "Квартал 95" Олена Кравець пригадала, як з двійнятами застрягла у ліфті.

В ефірі авторського проєкту "Тихий вечір з Оленою Кравець" на каналі "Дом" знаменитість розповіла, що це сталося ще тоді, коли в Україні почалися проблеми з енергопостачанням. Вона їхала з дітьми на святкування Геловіну і вирішила скористатися ліфтом. Раптом у їхньому будинку вимкнули електроенергію, і Олена з дітьми застрягла.

"Тільки-но почалися відключення, сусідка у під'їзді поставила в ліфті коробку для людей, які випадково застрягнуть у ліфті. І ми таки застрягли… з дітьми… і нам дуже знадобився цей рятувальний бокс! Ми їхали на Геловін. Спускаємося с нашого поверху, у мене у руках костюми. І я кажу дітям: "Діти, а ви знаєте, для чого ця коробочка, яка отут стоїть?". А вони: "Так… Це для тих, хто застряг у ліфті…". І саме в цей момент вирубається світло, і ми залишаємося у суцільній темряві", - поділилася знаменитість.

Олена Кравець

Олена розповіла, що почала тоді з дітьми кричати, аби їх почули та прийшли на допомогу.

"Ви ж уявляєте, я їду в замкненому ліфті з дітьми і вимикається світло. Звісно, ми почали дуже голосно кричати, а я деякий час кричала навіть голосніше, аніж діти. Аж поки вони не сказали: "Мамо, зупиняйся, нас рятують", - поділилася акторка.

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець розповіла, як діти сприйняли повномасштабну війну, яку розв'язала Росія. Зокрема, акторка поділилася, яким запитанням її приголомшив 6-річний син Іван.

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