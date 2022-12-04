Олена Кравець про реакцію 5-річного сина на війну: "Росіяни напали на нас, тому що їм не подобалось, що ми класно живемо"

Акторка Студії "Квартал 95" Олена Кравець запустила авторський проєкт "Тихий вечір з Оленою Кравець" на каналі "Дом".

У першому випуску до ведучої завітало багато відомих людей, зокрема був й міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Під час розмови з ним про те, як його діти адаптувалися до війни Кравець поділилася власною історію про те, як говорила з дітьми про повномасштабне вторгнення.

Так, 5-річний син зірки Іван приголомшив її своїм запитанням:

"Я намагалась якось це їм повідомити. Я не знала, чи можна і як про це говорити, чи не травмує це їхню психіку. Тоді вирішила якось підбирати речення, слова. Діти знали, що йде війна. Так, вони, можливо, не встигли перелякатись, бо чоловік нас одразу вивіз. І потім вже, коли ми приїхали на захід України, син мій, Ваня, якому тоді ще 5 років було, каже: "Мамо, а росіяни напали на нас, тому що їм дуже не подобається, що ми класно живемо?" Я відповіла, напевно так теж можна сказати. "Ну, так могли б запитати, як ми це робимо. І все…" І така, знаєте, це істина. Я там розревілася, щоб він не бачив. А потім я і сльози перестала приховувати", - відверто зізналася Кравець.

Олена Кравець з чоловіком та дітьми Іваном і Катею / Фото: instagram.com/lennykravets

Дмитро Кулеба підтримав слова маленького сина Кравець і зазначив, що хлопчик вірно визначив одну з причин нападу РФ на нашу країну:

"Це тому, що вони зрозуміли, що жодним іншим шляхом вони не можуть зупинити відрив України в добробуті і в економічному розвитку від того, що є в Росії. І ваша дитина, ваш син, не знаючи цього контексту, абсолютно точно все відчув", - сказав Кулеба.

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