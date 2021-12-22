Олена Кравець про те, чи змінився Зеленський після президенства: "Залишився Вовою"

Акторка та очільник країни давні друзі.

Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець та екскерівник "Кварталу", а нині президент України Володимир Зеленський давні друзі ще від часів КВК.

У інтерв'ю Маші Єфросиніній Кравець зізналася, чи часто бачиться з родиною Зеленських. Як відомо, чоловік Олени Сергій є хрещеним доньки Зеленських Олександри, а сама акторка, свого часу, похрестила першу леді країни. За словами Кравець, від 2019-го, як Зеленський став президентом, почали бачитися дуже рідко:

"Як ми жартуємо: "Вова собі знайшов нормальну роботу". Ну бо так постійно було: "Знайдіть собі нормальну роботу, скільки можна займатися цією свистопляскою, КВК", - поділилася артистка.

Володимир Зеленський та Олена Кравець

Разом з тим Кравець зізналася, що в принципі за політикою не стежить і не дуже у цьому розбирається, однак звертає увагу на те, як змінився Володимир Зеленський.

"Коли ми востаннє бачилися, на День Незалежності… Щось таке відбувається, ти розумієш, що все вже не так як раніше. Та, водночас, ти бачиш ту саму людину і розумієш, що попри колосальне напруження і навантаження, з якими він зіштовхнувся… І якісь, певно нові знання, які не були йому відкриті до того, як він збирався очолити країну… Я думаю, там багато потрясінь різних, попри це він залишився, ну для мене, Вовою. Не Володимиром Олександровичем. Я цьому дуже тішуся", - сказала Кравець.

Володимир Зеленський та Олена Кравець

Акторка також зізналася, що бачить як її друг змінився, проте вона щаслива, що у Зеленському залишилося "щось природнє та людяне, чого він не втрачає".

"Я гадаю, що у нього стала товстіша шкіра, метафорично висловлюючись. Розумію, що він змінився, звичайно. Але той факт, що я можу його не перейменовувати в телефоні і дуже рідко написати йому щось, привітати. І він відповість "спс, люба", - розповіла Кравець.

Олена додала, що просто хоче, аби Зеленському було легше, не хоче зайвий раз його турбувати і зізналася, що дуже у нього вірить.

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