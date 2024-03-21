Олена Кравець розчулила, чим займалася її 7-річна донька в укритті під час обстрілу Києва

Українська ведуча та акторка Олена Кравець показала, чим займалася її 7-річна донька Катерина під час ракетної атаки по Києву в ніч проти 21 березня.

У сторіз на своїй сторінці в Instagram зіркова мама розмістила знімок, на якому зображені фігурки з пластиліну.

Як розповіла Кравець, поки вони з донькою сиділи в укритті, дівчинка свої емоції передала у творчості. 7-річна Катя показала, якими бачить ППО та бойовий літак:

"Мам, ну я вже не спала після укриття. Але я зліпила собі ППО – чортика і літачок. Катя, 6:30 ранку", — підписала фото з дитячою творчістю після обстрілів Києва Кравець.

Олена Кравець показала, що робила її 7-річна донька в укритті / Фото: instagram.com/lennykravets

Діти Олени Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Зазначимо, що в ніч проти 21 березня російські окупанти випустили по Україні 31 ракету. Більшість ракет летіла на Київ. Ворожі цілі було збито, однак уламки наробили лиха у Подільському, Шевченківському, Святошинському районах столиці. Є руйнування житлових будинків, пошкоджено авто. Наразі відомо про 13 постраждалих.

Нагадаємо, раніше співачка Надя Дорофєєва поділилася кадрами, як разом з дітьми свого чоловіка Міші Кацуріна 7-річною Олександрою та дворічним Іваном сиділа в укритті. Артистка запостила фото, де з дітьми ховається у бомбосховищі на розкладачці.

Зазначимо, що багато інших українських зірок поділилися, як пережили цю ніч та показали, як ховалися в укриттях від російських ракет.

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