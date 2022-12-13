Олена Кравець розповіла, чи запитувала у Володимира Зеленського, коли закінчиться війна

Зірка "Кварталу 95" Олена Кравець розповіла, як зараз підтримує спілкування із президентом України та своїм другом Володимиром Зеленським.

Зараз лідер України зосереджений лише на подіях в країні та наближені нашої перемоги. Спілкуватися із другом, як поділилася Кравець в інтерв'ю Маші Єфросининій, майже не виходить. Однак акторка намагається підтримувати президента та надсилає йому підбадьорюючі повідомлення.

"Просять передати йому, це найчастіше, що він ух який! Я кажу, завжди, що так і передам, але я ж не бачу його, лише чую та дивлюсь на нього так само, як і ви. Я пишу йому, пишу що передають. Я на початку війни надсилала Володимиру Олександровичу меми про нього. Він відповідав - три смайлики ставив" - розповіла Кравець.

Також акторка відповіла чи запитувала вона в Зеленського про закінчення війни. Але, за словами Олени, вона не наважується ставити такі запитання президенту.

"Я не можу. Раптом йому немає чим заспокоїти і я тільки ще більше додам смутку, що багато людей розраховують, а він типу не може. Я не перекладаю на нього відповідальність за це. Я не розумію, як він це взагалі все тримає. Я не розумію, звідки цей ресурс. Ця нелюдська втома, як він протистоїть їй? Я можу написати щось підбадьорююче, якусь підтримку. Я не хочу ворушити оце все, бо мені здається, якщо ми не будемо про це говорити, ми якось це проскочимо", - сказала Кравець.

Раніше Олена Кравець розповіла, чому більше не з'являється на виступах "Вечірнього кварталу".

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