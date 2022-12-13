Олена Кравець розповіла, чи запитувала у Володимира Зеленського, коли закінчиться війна

Акторка час від часу пише президентові.
Зірка "Кварталу 95" Олена Кравець розповіла, як зараз підтримує спілкування із президентом України та своїм другом Володимиром Зеленським.
Зараз лідер України зосереджений лише на подіях в країні та наближені нашої перемоги. Спілкуватися із другом, як поділилася Кравець в інтерв'ю Маші Єфросининій, майже не виходить. Однак акторка намагається підтримувати президента та надсилає йому підбадьорюючі повідомлення.
"Просять передати йому, це найчастіше, що він ух який! Я кажу, завжди, що так і передам, але я ж не бачу його, лише чую та дивлюсь на нього так само, як і ви. Я пишу йому, пишу що передають. Я на початку війни надсилала Володимиру Олександровичу меми про нього. Він відповідав - три смайлики ставив" - розповіла Кравець.
Також акторка відповіла чи запитувала вона в Зеленського про закінчення війни. Але, за словами Олени, вона не наважується ставити такі запитання президенту.
"Я не можу. Раптом йому немає чим заспокоїти і я тільки ще більше додам смутку, що багато людей розраховують, а він типу не може. Я не перекладаю на нього відповідальність за це. Я не розумію, як він це взагалі все тримає. Я не розумію, звідки цей ресурс. Ця нелюдська втома, як він протистоїть їй? Я можу написати щось підбадьорююче, якусь підтримку. Я не хочу ворушити оце все, бо мені здається, якщо ми не будемо про це говорити, ми якось це проскочимо", - сказала Кравець.
Раніше Олена Кравець розповіла, чому більше не з'являється на виступах "Вечірнього кварталу".
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