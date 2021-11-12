Олена Кравець розповіла про кризи у стосунках з чоловіком, з яким вже 19 років у шлюбі

Олена Кравець розповіла про кризи у стосунках з чоловіком, з яким вже 19 років у шлюбі

Також знаменитість пригадала, як дізналася про те, що вагітна двійнею.

Вже завтра на телеканалі 1+1 відбудеться марафон гумористичних шоу: на глядачів очікують одразу дві прем'єри "Вечірнього Кварталу" та "Жіночого Кварталу".

Акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець завітала у гості до інфотейментшоу "Твій день" та розповіла про майбутню прем'єру, а також про секрети стосунків з чоловіком та дітьми.

Знаменитість – багатодітна мама, яка має постійну зайнятість. Говорить, що раніше намагалась встигати все, проте це призвело до внутрішнього вигорання.

Олена Кравець / instagram.com/lennykravets

"Я вирішила для себе цю проблему, балансуючи події. Наприклад, якщо активно йдуть знімання, робота, я розумію, що мене буде трохи менше у сім'ї. Потім, коли усе закінчується, розумію, що є час на певний відпочинок – я занурююсь у дітей, у себе, у роботу над собою, у свій стан. Це такий мій внутрішній баланс, тому що встигнути все - це для мене вигоріти. Я вже так спробувала декілька разів і знаю, до чого це призводить. Тому більше з цим не жартую", - розповіла акторка.

Крім того, Олена Кравець поділилась секретами сімейного життя та розповіла, що у них з чоловіком були кризові періоди у стосунках, які їм допомогли вирішити спеціалісти. Пара у шлюбі вже 19 років.

Олена Кравець з чоловіком / instagram.com/lennykravets

"У шлюбі є певні періоди, вони як рівні гри. Ти проходиш кожен з них і набуваєш якихось нових навичок… Мені здається, що кожний період трансформує. І наші стосунки вже ніколи не будуть такими, як на початку. І це дуже цікаво. Мені подобається той рівень гри, на якому ми зараз з Сергієм живемо. У нас були певні кризи і прийняття всього в одне одному. Мені здається, що зараз ми вийшли на таку рівну дорогу і я розумію, що я його таким ще не знаю. І не буду лукавити, кожен з нас проходить індивідуальну терапію. У нас раніше була спільна терапія, були в нашому житті обставини, які привели нас до спеціалістів. Це дуже нам допомогло. І це певний зріст, який не може не відбиватися на якості наших стосунків у родині. Для мене основний критерій – це легкість", - зазначила Кравець.

Щодо виховання дітей акторка зізналась – її методи виховання не змінились, проте зараз вона сама внутрішньо інша, адже першу дитину народила у 26, а двійню – у 39. Олена впевнена, що діти прийшли до них з чоловіком як вчителі і згадала неймовірну історію, як дізналась про вагітність.

"Ми завжди родиною у перші дні Нового року пишемо собі побажання на майбутній рік. І за рік, 31 грудня, ми відкриваємо їх та читаємо. Якось 2015 року я написала, що хочу дитину. І наприкінці року я відкриваю побажання і розумію, що нічого не збулося. Була дуже засмучена. Але потім у перші дні січня я йду до лікаря, роблю тест і дізнаюсь, що вагітна", - поділилась акторка.

instagram.com/lennykravets

Зі старшою донькою Машею, якій вже 18 років, Олена має теплі стосунки, але не вважає себе її подругою. Хоче, щоб її донька відчувала, що має опору. Кравець зізналась, що Маша вже живе окремо. А запорукою теплих стосунків між дітьми та батьками вважає здатність останніх пам'ятати себе у віці дітей.

Олена Кравець з донькою Машею / instagram.com/lennykravets

Дивіться нові випуски "Вечірнього Кварталу" та "Жіночого Кварталу" 13 листопада з 20:15 на телеканалі 1+1.

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