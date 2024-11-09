Олена Кравець розповіла про кризові ситуації її 8-річних дітей-двійнят: "Здалося, демони виходили"

Українська ведуча Олена Кравець розповіла про зміни у вихованні її старшої доньки та молодших двійнят.

Так, знаменитість зазначила, що у дитинстві старша донька Маша була спокійнішою, ніж зараз її молодші брат і сестра. За словами, зіркової мами 8-річні Катя та Ваня зараз проходять трансформаційний період. Зокрема, хлопчик вже вчиться турбуватися про рідну сестру.

"Я думала, як я буду їх однаково любити. Але виявилося, що любові на всіх вистачає. Згадую часи, як Маша була маленька, одна та спокійна. Це цікаво спостерігати, як вони (молодші діти - прим. ред.) дорослішають. Особливо, коли вони вдвох вибудовують свій мікросвіт, свої стосунки, гендерні (рамки – прим. ред.). Мене дуже дивує, коли я приходжу і Ваня іноді перед школою вранці готує Каті сніданок. А вона сидить дивиться мультик і каже: "Ванічка мене погодував", - розповіла Олена на подкасті "Вдома поговоримо".

Молодші діти Олени Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Тим часом 8-річна Катя також нещодавно перейшла на новий етап свого подорослішання. Як говорить Олена, це було доволі емоційно для дівчинки. Зокрема, донька ведучої доволі агресивно могла відреагувати на незначну річ. Так, Кравець пригадала історію, як Катя влаштувала хаос у себе в кімнаті через невдалу аплікацію. Проте акторка після 13 років у психотерапії не розбурхувала конфлікт, а навпаки взялася заспокоювати доню власним методом.

"Дуже цікаві їхні переходи. Декілька місяців тому Катя перевернула всю дитячу кімнату. Здалося, демони виходили. Вона жбурляла сегменти з дивану, подушки, іграшки… І все накопичене у цей момент вилилося. Зазвичай вона грюкає дверима, поплаче або сама себе заспокоїть, а тут вона кричить і жбурляє все на шляху. Я дала їй час поагресувати. Потім стало лячно і я зайшла, а вона каже: "У мене не вийшла сніжинка!". Це був гнів. Я пам'ятаю ще з дитинства, що треба взяти щось пухнасте, тепле, посадити її на руки і гойдати. З раннього дитинства на неї це діє", - зізналися Маша та Олена Кравець.

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Тімура Мірошниченка ділилася, як їх змінив і чому навчив 3-річний син Марсель, якого вони усиновили понад рік тому.

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