Олена Кравець розповіла, як провела зимові канікули: "Почала ричати на дітей"

Зірка відпочивала на самоті.

В акторки студії "Квартал 95" Олени Кравець почався Новий рік з того, що її діти захворіли.

Через це довелося відкласти святкування дня народження. Втім, Олена таки з’їздила на відпочинок на 10 днів. Як розповіла Кравець "Світському життю", їй потрібно було перезавантажитися.

Олена Кравець / instagram.com/lennykravets

"Я виїхала… Я все ж таки виїхала на 10 днів. Це, чесно кажучи, вперше в житті я поїхала відпочивати на самоті. Просто настала якась мить, коли я зрозуміла, що почала ричати на дітей, я почала смикатися", - поділилася акторка.

Так, артистка поїхала до Славутича. Там зірка релаксувала та відпочивала душевно.

"Я поїхала недалеко. Це було місто Славутич. Я поїхала разом зі своїми вчителями з медитацій. Там у мене були ось такі от канікули: промаслювання, медитації, сон", - розповіла Олена.

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