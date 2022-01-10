Олена Кравець розповіла, як святкування її 45-річчя пішло не за планом

Зірка святкує день народження 1 січня.

Акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець 1 січня відсвяткувала день народження.

Артистці виповнилося 45 років. Знаменитість поділилася, як провела свій ювілей. Як виявилося, все пішло не за планом. Так, раніше Олена розповідала, що хотіла зібрати усіх близьких та співати пісні під гітару. Втім, у знаменитості захворіли діти і вона залишилася їх доглядати.

"Відсвяткувати до ладу не вдалося: у новорічну ніч працювали, а 1 січня малеча впала з грипом та температурою. Та й більшість друзів поїхали на канікули. Того дня я впіймала себе на думці, що така вимушена "неможливість" свята мене зовсім не засмучує. Навіть навпаки... Я була спокійна, напувала дітлахів чаєм, вимірювала температуру, чистила мандаринки, дивилася кіно з чоловіком і відповідала на вітальні SMS і дзвінки... Така суєта-домашня і дуже зрозуміла, знаєте? І думок про те, що це ж "ювілеееей, ууу!!!" (читати страшним голосом) зовсім не було", – написала артистка у своєму Telegram-каналі.

Олена Кравець / instagram.com/lennykravets

Олена також зізналася, що не боїться віку. Вона додала, що настає момент, коли дорослішаєш настільки, що це стає цікаво та прикольно.

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