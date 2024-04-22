Олена Кравець розповіла, як змінився Зеленський та яке останнє повідомлення від нього отримала

Раніше родини Кравець та Зеленських добре приятелювали між собою.

Українська ведуча та акторка Олена Кравець розповіла, які зміни помітила у президентові Володимирі Зеленському та яке останнє повідомлення від нього отримувала.

Так, раніше родини Кравець та Зеленських добре приятелювали між собою. Однак повномасштабна війна все змінила. Вони практично не бачаться. Тим не менш, Олена Кравець зізналась, що неабияк хвилюється за своїх приятелів, адже, попри все, вони лишаються для неї близькими людьми.

"Я хвилююся за нього, як за дуже близьку і важливу мені людину. Майже так само, як і за чоловіка. Я хвилююся, бо це дуже рідна моєму серцеві людина, як і вся їхня родина. Той факт, що ми зараз менше бачимося, – він накладає відбиток, звичайно. Не те, що не менше бачимося, а ми не бачимося взагалі", - розповіла ведуча на проєкті "У ліжку".

Президент України Володимир Зеленський

Також Олена Кравець розповіла про зміни, які помітила у Володимирі Зеленському. За словами акторки, вона звернула увагу, як змінився його зовнішній вигляд, а також голос.

"Я бачу будь-які незначні зміни в голосі, в зовнішньому вигляді, я все це фіксую. Я не розумію, скільки всього йому доводиться витримувати, які важливі рішення приймати. Іноді мені здається, що це якийсь сон", - поділилася акторка.

Із родиною Зеленських Олена Кравець нині практично не бачиться та не спілкується. Однак нещодавно акторці випала нагода нарешті зустрітися з Оленою Зеленською. Ведуча розповіла, якою була їхня остання зустріч.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"У мене немає із нею контактів, тому що це безпека, і я це розумію. Нещодавно така була вдача побачитись, дуже швидко. Моя донька вела подкаст про ментальне здоров'я, Олена Зеленська була запрошеною гостею. Я, користуючись цією нагодою, просто приїхала на знімання обійнятися", - пригадала Кравець.

До речі, вкрай рідко ведуча може написати повідомлення Володимиру Зеленському. Востаннє вона в листуванні привітала Олену Зеленську з днем народження та попросила президента передати дружині її слова. Володимир Зеленський пообіцяв, що виконає прохання.

"Я вітала дружину Олену з днем народження і просила, щоб він передав. Відповів: "Дяк, все передам", - розповіла Кравець.

Олена Кравець

Нагадаємо, нещодавно хореограф Раду Поклітару розповів, як познайомився з Володимиром Зеленським. Танцівник зізнався, що не впізнав тоді президента України.

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