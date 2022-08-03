Олена Кравець розсекретила, де перебуває з молодшими дітьми та чому старша донька повернулася до України

Вранці Олена Кравець доєдналася до прямого ефіру програми "Сніданок з 1+1" та розповіла, де наразі перебуває з молодшими дітьми.

Як поділилася Олена, з 6-річними двійнятами Катею та Іваном вони наразі у Болгарії. Разом з ними там й мама чоловіка Олени Сергія. А от старша донька Кравець, 19-річнаМарія прийняла рішення повернутись до Києва.

Олена Кравець зі старшою донькою / Фото: jetsetter.ua

"Вона не могла більше тут перебувати, її тягнуло. І там вона, мені здається, одразу ожила. Мені дуже зручно звідси виїжджати на наші благодійні концерти, які ми даємо Європою. Наступний буде 24 серпня у Берліні, там теж буде аукціон. Я туди-сюди їжджу, а малеча поки тут. Але я сподіваюсь, що ми восени повернемось. Я вже не можу, так скучила, пів року кочового життя, дуже хочу додому. І мені здається вже треба", - зазначила Олена.

Олена Кравець з чоловіком та молодшими дітьми / Фото: instagram.com/lennykravets

Нагадаємо, що раніше Олена Кравець пригадала свій останній кастинг з акторкою та ведучою Русланою Писанкою, яка померла 19 липня. Кравець, не стримуючи сліз, поділилася, як Руслана її тоді приголомшила.

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