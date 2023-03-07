Олена Кравець шокувала, як у будинок її старшої доньки влучила російська ракета

Це трапилося ще навесні минулого року, коли Маша перебувала за кордоном.

Ведуча та акторка Олена Кравець розповіла, що її 20-річна донька знову живе разом з нею.

Як йдеться у програмі ЖВЛ, Маша переїхала до батьків, адже навесні минулого року у будинок, де вона жила, влучила російська ракета. На щастя, квартира доньки Кравець особливо не постраждала, утім дівчина там більше жити не могла.

"Прилетіла ракета до цього будинку. Він не був зруйнований, але… Це було на Лук'янівці навесні. Ми розуміли, що вона там не залишиться", - розповіла знаменитість.

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Сама Олена теж відчула на собі реалії війни та не на жарт перелякалася. Коли акторка вела дітей до школи, то почула потужний вибух. Тоді молодша донька почала плакати. Утім, син Кравець заспокоїв сестру.

"Один раз так бахнуло, ми заходили до школи, я тільки беруся за ручку дверей – і такий потужний вибух. Ну такий він був потужний. Я розумію, що у мене просто тремтять ці двері в руках, скло завібрувало. Катя тоді вперше дуже злякалася. Почала плакати. А Ваня, я не знаю, звідки в нього це, він просто: "Та ну, Катю, це ж хвиля, десь вибух". Навіть я не можу дати собі ради, а в ньому щось чоловіче таке є", - пригадала Олена.

Олена Кравець відверто для ЖВЛ: як війна змінила пріоритети в житті зірки

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