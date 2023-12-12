Олена Кравець відповіла на закиди про те, що вона особисто отримувала кошти з держбюджету на її шоу

Українська акторка та ведуча Олена Кравець на тлі скандалу про надмірне фінансування з держбюджету її програми "Тихий вечір з Оленою Кравець" прокоментувала різні аспекти ситуації.

Як відомо, довкола знаменитості нещодавно розгорнувся конфлікт. Українці були обуреними сумою коштів, яку було витрачено на створення проєкту Олени Кравець. Сьогодні, 12 грудня, вона вирішила надати розголосу ситуації та пояснила деталі фінального кошторису.

Так, ведуча запевнила, що за 2023 рік на виготовлення програми було витрачено 27,5 млн грн, а не 32,8 млн грн, як планувалося на початку року. Так відбулося за рахунок зменшення кількості випусків. І ще раз підкреслила, що витрати стосуються поточного року, а не наступного.

Олена Кравець

"Кошти, про які йдеться, були виділені на знімання програми ще на початку 2023-го року. Через те, що канал звітував на сайті Prozorro про фінальний кошторис, який зменшився, відбувся новий інформаційний прояв і привід для маніпуляцій з цією новиною", - розповіла ведуча програми у фотоблогу.

До того ж Олена та телеканал, де випускалися її програми, пояснили, що ведуча особисто таку велику суму коштів не отримувала. Гроші на знімання шоу були надані саме продакшену, а Кравець виступала лише обличчям шоу.

Олена Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

"Уточнюємо, ДП "МПІУ" уклало договір з продакшеном, який запропонував концепцію програми з ведучою Оленою Кравець. Програму виробляє велика творча команда, Олена Кравець – одна з найвідоміших і найпопулярніших українських зірок, є частиною цієї команди й так само як і всі, хто працюють над проєктом, отримує за свою роботу зарплатню", - прокоментував телеканал "Дім" у публічному коментарі.

"Я є лише обличчям і ведучою програми. Я працюю за зарплатню, з якої сплачую податки і не відповідаю за розподілення коштів та фінансування будь-яких проєктів каналу", - пояснила Кравець у своєму фотоблогу.

Олена Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Також телеканал відповів на звинувачення, що нині такі суми необхідно спрямовувати на військові потреби. У їхній заяві повідомляється, що "кошти цивільної частини державного бюджету України не можуть бути використані на військові цілі".

Наразі шоу припиняє свою роботу, тому нових випусків 2024 року не буде.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна дорікнула співачці Анні Трінчер за те, що вона під час війни купує коштовні речі. За свою ексдружину заступився блогер Олександр Волошин. Між ним і ведучою розгорівся конфлікт. Його можливі наслідки вже прокоментував продюсер Михайло Ясинський.

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