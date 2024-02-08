Олена Кравець відверто зізналась, чи спілкується з кумами Зеленськими під час війни

Українська ведуча та акторка Олена Кравець висловилася про президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську.

Раніше вони сім'ями приятелювали та навіть стали кумами. Нині ж, як розповіла акторка в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", вони не спілкуються. За словами Кравець, у президента та першої леді є набагато важливіші справи, тож вона не хоче їх відволікати. Також артистка поділилася, що вже навіть не знає, який вигляд мають їхні діти, хоча вони виростали на її очах.

Олена Кравець

"Я бачу втомлені очі, нескорену душу і дух. Я думаю про них з Оленою щодня. Я не розумію і не можу собі усвідомити, бо це нелюдське навантаження, яке доводиться витримувати йому та його родині. Я не спілкувалася з ними вже дуже давно. Я не знаю, який зараз вигляд мають діти, яких я бачила, які виростали на моїх очах. Я не знаю, як вони, і я не можу цього дізнатися, бо в мене немає доступу. Я сподіваюся, що він хоча б іноді може усміхнутися через дітей, бо це людина, яка весь час це робила", - висловилася акторка.

Кравець також зізналась, що неабияк сумує за минулим, коли вони могли бачитися родинами та проводити разом час. Тож, після перемоги України у війни, артистка обов'язково за першої ж зустрічі обійме Зеленського та його дружину.

Володимир та Олена Зеленські / Фото: Олена Зеленська/Facebook

"Я дуже сумую за минулим і за їхньою родиною. Я часто уявляю, як ми зустрінемося після перемоги. Мені здається, я буду дуже довго його обіймати, а потім Олену", - зізналась артистка.

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