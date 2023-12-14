Олена Кравець випускає нове шоу з 20-річною донькою після гучного скандалу з грошима з держбюджету

Українська ведуча та акторка Олена Кравець анонсувала вихід нового подкасту разом зі своєю старшою донькою, 20-річною Марією.

Як поділилася Кравець на сторінці в Instagram, подкаст називається "Вдома поговоримо". Він виходитиме на YouTube і його лейтмотивом буде вічна тема "батьків та дітей". Ведуча вже навіть оприлюднила нарізки з нового шоу з донькою:

"Все почалося з наших з Машею розмов на кухні. Довгих, глибоких, іноді суперечливих, ну, ви знаєте… Вирішили, що варто спробувати зняти подкаст на вічну тему "батьків та дітей", бо тема не розкрита. Вийшло дуже по-родинному, відверто, чесно. Згадували, сміялися, дивувалися. Почула неочікувані речі про себе… Не знаю, чи дізналась би про них, аби не ця розмова. Більше поки що сказати не можу, все покажемо скоро", - заінтригувала Кравець.

Олена Кравець анонсувала вихід нового шоу зі своєю донькою

Зазначимо, що нове шоу Олена Кравець анонсувала незадовго перед тим як, в Мережі розгорівся скандал навколо її шоу "Тихий вечір". Раніше у ЗМІ ширилася інформація, що на "Тихий вечір" Кравець з держбюджету виділили 27,5 млн грн на наступний рік. Але, як виявилося, ця сума пішла на цей рік. Плутанина виникла через те, що на сайті "Прозорро" опублікували додаткову угоду до договору, але дату не вказали. Згодом з'ясувалося, що дані застарілі. Врешті, після скандалу Олена Кравець оголосила, що "Тихий вечір" закриває і наступного року шоу не виходитиме.

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