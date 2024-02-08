Олена Кравець висловилася про гучний скандал з грошима з держбюджету і відповіла на хейт

Українська ведуча та акторка Олена Кравець висловилася про хейт, з яким зіткнулася після гучного скандалу з грошима з держбюджету.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" знаменитість зізналась, що їй прикро бачити, як її критикують в Мережі. Однак акторка запевняє, що їй немає чого приховувати і що її совість чиста.

"З одного боку мені не дуже важко, тому що зі мною моя правда. Я знаю правду про себе, в мене чиста совість, я нікого не скривджувала. З іншого боку я розумію, що ці наклепи, ця брехня – вона впливає на моє життя. Не так, як на внутрішній стан, а на те, що відбувається в моєму житті", - поділилася Кравець.

Олена Кравець

Ведуча наголосила, що на телеканалі "Дім" знімали не лише її шоу "Тихий вечір", однак чомусь критика полилася саме на неї. Акторка переконана, що це все відбулося неспроста.

"Тихий вечір" не єдина програма на тому каналі, на якому я працювала, але чомусь увага була спрямована саме на мене. Можливо, це політична боротьба? Можливо, іноді треба подивитися трохи глибше. Чому? Тому що це оточення людини, яка очолює країну. Попри те, що ми не перебуваємо зараз в тісному спілкуванні, люди надбудовують певні речі", - прокоментувала Кравець.

Олена Кравець

Ведуча переконана, що шоу було потрібне, адже воно відволікало від жахливих реалій війни, давало глядачеві змогу відпочити від негативу та зарядитися позитивними емоціями. Окрім того, на проєкт приходило чимало військових, які ділилися своєю історією, та волонтерів, які могли на більшу аудиторії оголосити про благодійний збір.

"Програма знята, тому що вона була потрібна. Я колись сказала, що вона була потрібна мені, але малося на увазі як громадянці, як жінці, як людині, яка іноді наприкінці тижня хоче трохи світла, як жінка, якій треба дати надію, як хлопцям-військовим, які теж це дивились, які проходили до нас до студії, розповідали про свої бригади, волонтерам, які розповідали про свої проєкти і оголошували збір на допомогу. Мені зараз пишуть, чому немає шоу", - зазначила ведуча.

Олена Кравець

Також Олена Кравець відповіла на закиди, що на витрачені кошти на програму можна було б придбати дрони для військових. Ведуча наголосила, що безпілотники нині вкрай необхідні. За словами акторки, вона теж докладає чимало зусиль для їхнього придбання, щоправда, не розголошує це. Однак, на думку Кравець, знімати культурні проєкти теж потрібно, аби українці мали змогу споживати український контент та відмовилися від культури ворога.

"Запит, що програма була не так потрібна, як дрони, – це таке, трохи маніпулятивне спрощення. Дрони потрібні, дуже. Я теж докладаюся до цього. Те, що я про це не кажу, це моя справа. Я не кажу про свою благодійність, я не освітлюю її, тому що мені приємніше для себе робити це тихо. Дрони потрібні, але ми без культури просто не виживимо. Я в цьому впевнена, бо культура, вона скорочує в нас ворожість і ненависть. Вона розмовляє з кожною душею. Програма наша – вона мала певну місію. Я б не ставила це в один ряд. І дрони потрібні, і програма потрібна", - додала Кравець.

Олена Кравець

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Нагадаємо, наприкінці минулого року Олена Кравець потрапила в гучний скандал після того, як в ЗМІ з'явилася інформація, що на знімання шоу "Тихий вечір" виділили з держбюджету 32,8 мільйона гривень. Ведуча прокоментувала скандал. Вона запевнила, що мова йшла про 2023 рік, а не 2024, і на знімання було витрачено 27,5 мільйонів. Згодом Кравець оголосила, що шоу припиняє своє існування.

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