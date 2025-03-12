Олена Кравець вперше заговорила про неочікувану зміну своєї діяльності

На публіці вперше за тривалий час з'явилася відома телеведуча Олена Кравець. Це сталося на прем'єрі фільму "Відпустка наосліп".

Олена прийшла на захід до одного зі столичних кінотеатрів разом зі своєю 22-річною донькою Марією. За словами акторки і телеведучої, вона захотіла підтримати Даніеля Салема і Тетяну Малкову, які зіграли головні ролі у комедії.

"Я взагалі прийшла підтримати українське кіно, і звичайно всю знімальну групу. З Даніелем ми дуже рідко зустрічаємося. Познайомились ще на "Танцях з зірками", і ніколи в житті не подумала б, що ми будемо рідко бачитися, але все ж таки зустрічатися на таких допрем'єрних показах", - сказала в коментарі ТСН.ua Олена Кравець.

Олена Кравець з донькою Марією / Фото: YULA company

Також ми поцікавилися, чим зараз наповнене життя акторки, яка наразі не веде телевізійних програм і не знімається в розважальних шоу. Нагадаємо, свого часу Кравець багато років пропрацювала в студії "Квартал 95", але після початку повномасштабного вторгнення вирішила взяти паузу і залишити відомий колектив.

"Я пішла на письменницькі курси і потрошку пишу. Кожного тижня я маю видавати два тексти, і вони одночасно є вправами. Я тренуюсь писати в різних методах. Мені це подобається. До речі, це дуже терапевтично. Це одночасно і щоденник, і як будь-яка письмова, паперова робота", - поділилася з ТСН.ua Олена Кравець і не виключила, що в майбутньому може дійсно наважиться і напише книгу новел.

До речі, в своєму Telegram-каналі Кравець виклала аудіо вже першої новели під назвою "Яка я жінка?", яку сама і начитала.

Нагадаємо, нещодавно на своїй сторінці в Мережі Олена Кравець вперше за тривалий час виклала фотографію своїх батьків і розповіла про хворобу мами, яку вона подолала.

Читайте також: