Олена Кравець замилувала фото з молодшими 8-річними дітьми вдома: "Рідкісні хвилини"

Українська акторка та ведуча Олена Кравець потішила прихильників милим контентом зі своїми дітьми-двійнятами.

У своєму фотоблогу знаменитість оприлюднила фото 8-річного сина Вані й доньки Каті. Так, діти попозували перед маминим об'єктивом в обіймах на тлі квартири. На зображенні Катя вбрана у чорні джинси та в'язаний пудровий светр, а Ваня – чорні спортивні шорти й футболку. Вочевидь, хлопчик саме збирався на заняття з футболу, чим захоплюються ще змалку.

Водночас Олена пожартувала, що її молодші діти не завжди такі спокійні, а навпаки завжди люблять побешкетувати. Проте цього разу вони старанно та дружно зробили знімок на згадку. До слова, з кадру помітно, як швидко подорослішали діти ведучої, які цього року вже перейшли до третього класу.

Діти Олени Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

"Рідкісні хвилини злагоди між бро та сістер", - лаконічно написала Кравець.

Нагадаємо, нещодавно співачка Руслана Лижичко повідомила, що незабаром збирається стати мамою та народити первістка. Виконавиця зізналася, чому на це зважилася лише у 51 рік і чи звертатиметься до усиновлення.

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