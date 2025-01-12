Олена Кравець замилувала новими фото 21-річної доньки-красуні: "Моя принцеса"

Українська ведуча Олена Кравець показала свою підрослу старшу доньку Машу.

У своєму фотоблогу Олена поділилася низкою кадрів із доньчиної нещодавньої фотосесії. У короткому ролику вона зібрала декілька чорно-білих кадрів, де 21-річна Маша позує на підвіконні, підлозі та ліжку. Для чуттєвих знімань блогерка обрала джинси та майку, яку змінювала на водолазку. Крім того, на деяких знімках Маша повністю оголилася, залишивши лише джинси.

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Під таким фотосетом зіркова мама висловила своє захоплення вродливою донькою: "Моя перша. Моя принцеса. Моя Маша". Маша та її бойфренд, своєю чергою, вже оцінили допис Кравець і залишили вподобайки.

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

У коментарях схожі емоції відчули й прихильники знаменитості. Тож разом з нею засипали Машу компліментами.

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Дуже гаряче

Нагадаємо, нещодавно ведуча Олена Кравець похизувалася відпочинком у компанії своїх молодших дітей-двійнят. Разом з 8-річними Катею та Ванею зірка показала, як вони розважалися взимку у Буковелі.

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