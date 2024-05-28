Олена Кравець замилувала рідкісним фото з 85-річним татом і розповіла про його свято

Українська ведуча та акторка Олена Кравець розповіла про дуже особливе свято у її родині.

Так, днями татові знаменитості Юрію Вікторовичу виповнилося 85 років. З нагоди ювілею Олена вирішила зробити йому сюрприз і приїхала у рідне місто Кривий Ріг. Тож, ведуча замилувала шанувальників рідкісними кадрами з іменинником. І додала, що рідна людина завжди переймається її життям і успіхами.

"Я сьогодні у Кривому Розі з дуже видатного приводу. Вчора (27 травня - прим. ред.) моєму татові виповнилося 85 років. Юрій Вікторович. Мій тато дуже за мене переживає і запитує, чим я займаюся і чим допомогти. З днем народження тебе!", - розповіла Олена.

Олена Кравець з батьком / Фото: instagram.com/lennykravets

Олена Кравець з батьком / Фото: instagram.com/lennykravets

До привітань ювіляра вже долучилися українські зірки, а також підписники Олени. Вони були неабияк раді побачити тата ведучої й побажали йому міцного здоров'я та довголіття.

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"Боже! Вітай від мене!" – Оля Полякова

Мило, до сліз! Міцного здоров'я тату. Це така любов – тато і донька

З Днем народження, Юріє Вікторовичу! Щасливого та довгого життя вам! Лєночка ваша розумничка та красуня!

Нагадаємо, нещодавно ексдружина Узелкова Марина також повідомила про свято у родині. Її сестра-копія святкує день народження, тому тренерка замилувала особливими привітаннями рідну людину.

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