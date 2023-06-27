Олена Кравець замилувала рідкісними фото помітно підрослих двійнят в українському вбранні

Акторка та телеведуча Олена Кравець показала рідкісні фото з помітно підрослими двійнятами.

Знімки з сином Іваном та донькою Катериною знаменитість поділилася в Instagram-stories. Перед об'єктивом фотокамери дітлахи позували в українському вбранні. Катерина була одягнена у вишиту сукню та віночок, а Іван позував у вишиванці.

Як поділилася Кравець, вона шукає для 6-річних двійнят літній табір.

"Провела певний час в пошуках дитячого табору, першого в житті моїх дітей. Задача була не з легких, якщо чесно", - поділилася акторка.

Діти Олени Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Олена Кравець шукала дитячий табір, довкола якого є гарні краєвиди та який слідує українським традиціям, а також щоб у закладі смачно готували.

"Шукала такий, щоб очі їхні милувалися краєвидами, рученята могли доторкнутися до стародавніх ремесл, в серце – до витоків та традицій. А ще щоб було так само смачно та спокійно, як у бабусі, тільки в таборі", - поділилася знаменитість.

Діти Олени Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Врешті Олена Кравець знайшла для двійнят дитячий табір, який має їм сподобатися.

Діти Олени Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Нагадаємо, нещодавно співачка Alyosha показала рідкісні фото дітей від виконавця Тараса Тополі, які вже помітно підросли. Артистка також відповіла на критику, що нібито під час війни в Україні демонструє "щасливе життя" в США.

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