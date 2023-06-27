Олена Кравець замилувала рідкісними фото помітно підрослих двійнят в українському вбранні

Артистка шукала для сина та доньки дитячий табір.
Акторка та телеведуча Олена Кравець показала рідкісні фото з помітно підрослими двійнятами.
Знімки з сином Іваном та донькою Катериною знаменитість поділилася в Instagram-stories. Перед об'єктивом фотокамери дітлахи позували в українському вбранні. Катерина була одягнена у вишиту сукню та віночок, а Іван позував у вишиванці.
Як поділилася Кравець, вона шукає для 6-річних двійнят літній табір.
"Провела певний час в пошуках дитячого табору, першого в житті моїх дітей. Задача була не з легких, якщо чесно", - поділилася акторка.
Олена Кравець шукала дитячий табір, довкола якого є гарні краєвиди та який слідує українським традиціям, а також щоб у закладі смачно готували.
"Шукала такий, щоб очі їхні милувалися краєвидами, рученята могли доторкнутися до стародавніх ремесл, в серце – до витоків та традицій. А ще щоб було так само смачно та спокійно, як у бабусі, тільки в таборі", - поділилася знаменитість.
Врешті Олена Кравець знайшла для двійнят дитячий табір, який має їм сподобатися.
Нагадаємо, нещодавно співачка Alyosha показала рідкісні фото дітей від виконавця Тараса Тополі, які вже помітно підросли. Артистка також відповіла на критику, що нібито під час війни в Україні демонструє "щасливе життя" в США.
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