Олена Кравець замилувала, як з доньками порозважалася на концерті Наді Дорофєєвої

Українська ведуча Олена Кравець побувала на масштабному сольному концерті Наді Дорофєєвої у Києві.

Знаменитість прийшла не сама, а зі своїми двома доньками. Як зазначає Олена, такі події тепер сприймаються інакше. Зокрема, вони стають ціннішими й рідкіснішими. Тож сімейство разом поспівало та потанцювало під улюблені хіти.

"Життя тепер, як делікатес, який варто собі дозволити. Надю, ти абсолютно комічна. Дівчачий фан-клуб нашої родини" , - поділилася Кравець.

Донька Олени Кравець з подругою / Фото: instagram.com/lennykravets

Олена Кравець з донькою / Фото: instagram.com/lennykravets

Зокрема, свій захват не могла приховати найменша донька ведучої Катя. Зіркова мама пригадала, як під час шоу донечка поцікавилася про кількість людей у Палаці спорту. І навіть жартома порівняла натовп фанів з її класом у школі.

"– Мамо, скільки тут людей? 10 тис., Катюш. – Десять тисяч! Ого! Я уявляю, якби вони всі прийшли на прогулянку з нашим класом. Пані Тетяна б усіх до ранку рахувала", - насмішила діалогом Олена.

Олена Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Олена Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Нагадаємо, 22 листопада Надя Дорофєєва приголомшила повним солд-аутом на своєму концерті. Раніше редакція ТСН.ua ділилася, який гість-інкогніто завітав до артистки на шоу та з ким вона возз'єдналася після довгих років розлуки.

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