Олена Кравець зі сльозами на очах розповіла про останній кастинг з Русланою Писанкою

Основний збір призначений для батальйону "Свобода", у якому несе службу актор Володимир Ращук, відомий своєю роллю у серіалі "Янголи" на телеканалі 2+2. Олена Кравець розповіла, що не змогла залишитись осторонь такої ініціативи.

"Мені запропонували виставити свій лот та розповіли, куди будуть призначені кошти. Ми ж акторська зграя, розумієте? Дуже хочеться допомогти. Як ви знаєте, наші хлопці з "Квартал 95" активно їздять концертами для військових, і багато хто з артистів та акторів у лавах ЗСУ. Тому це гарна допомога, наче тримати за руку", - прокоментувала Кравець.

На аукціон акторка виставила лотом книгу "Знаки карпатської магії. Таємниця старого мольфара". Акторка сама полюбляє цю книгу та говорить, що вона дуже містична та загадкова. Окрім того, Олена вважає, що зараз усі спостерігають і за містичною війною, протистоянням добра та зла. І вірить: таємнича та стородавня культура зараз також стоять на варті нашої країни.

Книга від Олени Кравець - зірка "Кварталу" розповіла про свій лот на благодійному аукціоні

Вчора у Німеччині відбулось прощання з акторкою та ведучою інфотейнмент-шоу "Твого Дня" Русланою Писанкою, в якому вони разом працювали з Оленою Кравець. Кравець пригадала один з останніх яскравих моментів, пов'язаних з Русланою і зі сльозами на очах зізналась: досі не може повірити у смерть Писанки та з нею внутрішньо поки не змогла попрощатись.

"Я досі в це не можу повірити, мені здається, що вона пішла і повернеться. У мене поки це не вкладається в голові, я з нею внутрішньо не попрощалась. Згадую наші кастинги на шоу "Твій День", там було багато кандидатів на роль ведучих. Я пам'ятаю, що у день, коли я проходила кастинг, Руся сильно запізнилась. Ми вже спілкувались, вона прийшла останньою. Така енергійна, як Руся завжди. "Вибачте, вибачте, про що говоримо", - сказала вона. Дуже швидко вона влилась у процес. Пам'ятаю, що дивилась на неї і фізично відчувала електричний струм. Я дуже хвилювалась, для мене це був визначний момент, я хотіла потрапити у шоу "Твій День". Коли вона зайшла – мене відпустило. І я зрозуміла, що у нас налаштувався зв'язок. Я багато років її знаю, вона не міняється, зафіксувалась у дуже молодому стані душі", - пригадала Олена Кравець.

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