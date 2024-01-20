Олена Кравець зі сльозами на очах розповіла про різницю виховання молодших двійнят і старшої доньки

Українська ведуча та акторка Олена Кравець відверто поділилася, як з плином часу змінилося виховання 7-річних двійнят Каті та Вані.

За словами Олени, її старша донька Маша ще з дитинства вміла підлаштовуватися під щільний графік батьків. А ось молодші двійнята потребують найбільшої уваги.

"Маша виросла якось "сайд-проєктом" (сторонній проєкт – прим. ред.). Вона виросла, інтегрувалася, прийняла правила життя і пішла. А ці двоє вони ніби ставлять свої правила. Вони хочуть, щоб всі підлаштувалися під їхні життя. Я колись почула фразу, що діти приходять або для радості, або для навчання. І нещодавно сказала двійнятам, що ви повинні бути вдячними Маші, що вона була для радості, бо вас би не було. Я розумію, що Катя і Ваня прийшли для навчання", - розповіла Кравець у власному подкасті "Вдома поговоримо".

Олена Кравець з родиною / Фото: instagram.com/lennykravets

Ба більше, знаменитість визнала, що на двійнят зривається більше, аніж на Машу в її дитинстві. Також Олена назвала причини свого повернення з-за кордону. За її словами, їй було дуже важко бути виключно в статусі мами. Наразі всі діти Олени Кравець проживають з нею й чоловіком у спільній оселі.

"Я ніколи так не кричала на Машу, як кричу на малих. І мені здається, що вони повинні розуміти, що важко, війна в країні, такі обставини, багато роботи… Я розумію, що іноді кричу на них. І коли кричу, то Маша мене зупиняє. Я кричу: "Ви що, оф*гіли? Ви уявляєте, що все навколо вас крутиться? На вас тут що, хтось кричить?". Ми саме тому повернулися з вимушеної еміграції, бо я розумію, я хочу жити, працювати на своїй землі і бути ще кимось, окрім як мама. І я починаю злитися на них, що через них якби повинна бути не вдома. Але ж вони не винні. Це їх безпека, але мені некомфортно. Я зрозуміла, що вони не повинні це вивозити", - зі сльозами поділилася акторка.

Олена Кравець

Нагадаємо, нещодавно 20-річна донька Олени Кравець Маша показала, як вдома проводить час з двійнятами.

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