Олена Кравець зізналась, чому запропонувала 15-річній доньці жити окремо

Наразі Маші вже 18 років.

Акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець розповіла, чому запропонувала своїй 15-річній доньці жити окремо від батьків.

Як говорить зірка, вони жили у приватному будинку. Втім, родині довелося переїхати до квартири, де у дівчинки навіть не було б власної кімнати. Олена вирішила, що доньці буде краще жити окремо. Саме так їй буде зручніше спілкуватися з друзями, а також ходити до школи.

"Я подумала, що це питання логістики, питання спілкування з друзями. А у нас народилися двоє гномів (ред. – двійнята), і я ж не їй їх народила, і вона не зобов'язана доглядати за ними та допомагати нам. Це були не її турботи. Вона не має нам допомагати", – зізналась акторка в інтерв'ю з Машею Єфросиніною.

Олена Кравець з донькою / instagram.com/lennykravets

Втім, таке рішення Олені далося складно. Тим більше батько був проти цього. Хоча акторка все ж таки вмовила свого чоловіка, дозволити Маші жити окремо.

"Тато крутив біля скроні: "Я проти". Над нею житимуть наші друзі, під нею живуть її подруги. Я знаю їхню маму. Там є охорона", – розповіла зірка.

Тому Олені таки вдалося вмовити чоловіка. Після цього вони запропонували доньці, і вона звісно ж погодилася. До речі, Маша жила не сама, а з однокласницею.

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