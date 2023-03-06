Олена Кравець зізналася, чи планує повернутися до "Вечірнього кварталу": "Сподіваюсь, вони не ображені"

Зірка "Вечірнього кварталу" Олена Кравець більше не тішить глядачів своєю присутністю на сцені, а все тому що в грудні минулого року акторка заявила, що хоче взяти паузу.

Втім, після декількох місяців Олена переосмислила багато речей та зізналася, чи планує взагалі повертатися до вечірнього шоу.

"Просто ти розумієш, що хочеться йти далі. Дуже хочеться спробувати нове. У мене немає меж вдячності долі, Богові, кожному в "Кварталі". Я вдячна за найкращі роки свого життя. Відчуття певної спорідненості за всі ці роки його вже не вирубаєш сокирою. Це люди, яких ти знаєш з дитинства. Я дуже сподіваюсь, що вони не ображені на мене", - поділилася Кравець у "ЖВЛ".

Зараз Олена успішно реалізовує себе у ролі телеведучої та веде авторський проєкт "Тихий вечір" на державному телеканалі "ДОМ". Серед гостей нового шоу акторки політики, зірки та військові.

Так, днями до студії Кравець завітала снайперка Євгенія Емеральд та розповіла про стосунки з чоловіком і схуднення під час вагітності.

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