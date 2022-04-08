Олена Кравець зізналася, чи попередили її, що почнеться війна, і як спілкується з Зеленським

Олена Кравець зізналася, чи попередили її, що почнеться війна, і як спілкується з Зеленським

Акторка сподівалася, що все обійдеться лише розмовами.

Акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець давня та близька подруга президента України Володимира Зеленського.

Втім, навіть вона не знала, що Росія здійснить повномасштабне вторгнення на територію України 24 лютого. Про це вона розповіла у коментарі "Зірковому шляху".

Ба більше, 23-го лютого артистка разом зі старшою донькою відвідала допрем'єрний показ фільму. Кравець зізналася, що її ніхто не попереджав про початок справжньої війни. Вона вірила, що все обійдеться лише розмовами:

"Сусіди, якщо бачили мене у ліфті, кажуть: "О, ми вас бачимо, значить все буде добре". Я кажу: "Все буде добре". Я дуже щиро вірила, що це бряцалки зброєю, що це все неможливо. Це неможливо усвідомити, неможливо прийняти, неможливо припустити. Ну як? Та ну ні. Ну що завгодно. Ми не знали. Справді не знали", - поділилася Олена.

Акторка зізналася, що після допрем'єрного показу фільму дуже втомилася, тож 23-го ввечері міцно заснула. О 5 ранку артистку розбудили вибухи:

""Я повернула доньку додому. Вона мешкає окремо. І наступного дня у неї був день народження. Я приїхала така втомлена, що чесно, завалилася спати. І о 5 ранку мене підірвало з ліжка від дуже гучного вибуху. Ти в цей момент розумієш, що це не салют. Ну що це все, це воно. Далі як в тумані. Паніка, збирання речей хаотичне. Дуже зосереджений чоловік. Він був дуже зосереджений. Казав, що робити: одягай дітей, виходимо, чекайте мене, візьми це. Вікна зачини. Він був дуже системний, я була розібрана. Потім ми заїхали за донькою. Отакий день народження у неї був", - сказала Кравець.

Олена Кравець з чоловіком та молодшими дітьми / instagram.com/lennykravets

Олена Кравець зі старшою донькою / jetsetter.ua

Також вона розповіла, що підтримує зв'язок зі своїм другом, президентом Зеленським і дуже ним пишається, як президентом:

"Так, він для мене президент. Але він людина, дуже близька мені. Я, звичайно, його підтримувала. Він дуже коротко відповідає. Але я так вдячна йому за ці відповіді. Я намагаюся йому надсилати різні меми. Трошки гумору. Я не можу сказати, що я від нього не очікувала такого духу. Тому що я його знаю. Я знаю, як він зустрічав будь-які кризи в житті компанії. Просто у житті. Я його знаю. Інакше не могло бути. Я пишаюся неймовірно", - наголосила зірка.

Олена Кравець та Володимир Зеленський

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