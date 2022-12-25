Олена Кравець зворушливо звернулась до українців у Різдво: "На нашій землі змінюється хід історії"

Зірка зазначила, що зараз в українців вірить весь світ, адже ми довели, що вміємо творити дива.

Зірка "Кварталу 95", акторка, ведуча каналу "ДОМ" Олена Кравець емоційно привітала українців зі світлим святом, яке всі ми зустрічаємо з вірою в диво та ЗСУ.

Ведуча зауважила, що сьогодні в українців вірить увесь світ, бо ми теж довели, що здатні творити дива.

"У Різдво кожна людина очікує – Дива, бо саме з Дива все почалося колись. Воно змінило хід історії людства. Диво народження Сина Божого, людини, якої боялися царі, яку переслідували, але яка, попри все, несла світло. Син Божий залишив у спадок людству три непохитні опори – Віру, Надію та Любов. Сьогодні ми, українці, сини й доньки своєї землі, теж переживаємо переродження. Нас теж бояться "царі", особливо один. В нас вірить увесь світ, тому що вже ніхто не сумнівається - ми здатні творити дива на фронті і в тилу", - відзначила ведуча каналу "Дом".

Олена Кравець

Олена Кравець побажала всім зберігати світло в душі, вірити в нашу щасливу зірку та Перемогу і продовжувати любити життя, попри всі випробування:

"Саме зараз на нашій землі, мені так здається, змінюється хід історії і відбувається зміна внутрішнього календаря кожного українця. Спочатку на "до" та "після" 24 лютого, але буде на "до" та "після" Перемоги. І це буде Перемога дива і дивовижних людей. Це буде Перемога духу та добра. Тож, зустрічаємо Різдво віримо в нашу щасливу зірку, зберігаємо надію та продовжуємо любити життя, яке сьогодні нам дарують справжні чарівники й чарівниці на передовій", - говорить Олена Кравець.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець вперше прокоментувала, чому більше не бере участі у концертах "Кварталу 95". Акторка пояснила, що вирішила взяти паузу.

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