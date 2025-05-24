Олена Кравець довела до мурах зверненням до покійного Неліпи і розповіла про сон із ним

Олена Кравець, Максим Неліпа

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Українська телеведуча та акторка Олена Кравець висловилася про трагічну загибель на фронті шоумена Максима Неліпи.

У фотоблогу артистка поділилася, що не змогла прийти на нещодавній похорон Неліпи. Утім, зізналася, що покійний приходив до неї уві сні. За словами Кравець, разом вони згадували, якими були їхні безтурботні часи. Зокрема, обговорювали часті зустрічі, де рибалили та розважалися.

Олена зізналася, що не може прийняти втрату свого товариша Максима. І додає, що пам'ятатиме його з теплом і щирою усмішкою. Наостанок подякувала за все.

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Олена Кравець про загибель Максима Неліпи / © instagram.com/lennykravets

Олена Кравець про загибель Максима Неліпи / © instagram.com/lennykravets

"Дорогий Максе, вчора (23 травня – прим. ред.) не змогла попрощатися з тобою... Але знаєш, мій друже, я і не хочу цього. Я не хочу з тобою прощатися... На дев'ятий день ти наснився мені і весь сон усміхався своєю щирою широкою усмішкою. Ми згадували з тобою, як жили, коли світ був добрішим і коли здавалось, що все ще попереду! Як ми зустрічались майже кожного тижня у вас вдома, на дачі чи в тебе на природі... Як вправно ти рибалив, як ми варили уху, постійно жартували з нічого і співали твій улюблений "My way". Я прокинулась з усмішкою і потім довго сумувала. Дякую тобі за тепло, яке залишає твоє життя в моїх і наших спогадах, і нехай тобі там буде так само легко, як нам було поруч з тобою", - довела до сліз Кравець.

Нагадаємо, на похорон також не зміг потрапити син і донька Максима Неліпи – названо причину.