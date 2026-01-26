ТСН у соціальних мережах

Олена Кравець на тлі чуток про розлучення розкрила правду про свій сімейний статус: "Усе складно"

Акторка поставила крапку у домислах щодо розриву.

Олена Кравець і її чоловік

Олена Кравець і її чоловік / © ТСН

Українська акторка Олена Кравець вперше прокоментувала чутки про можливий розрив із чоловіком Сергієм.

Ще восени 2025 року в Мережі активно ширилися припущення про кризу в шлюбі зірки. Артистка вперше дала чітку відповідь і пояснила, що ситуація в родині справді непроста, однак про розрив наразі не йдеться. У подробиці Олена, як і раніше, вдаватися не стала.

«Усе складно — як часто пишуть у статусі в мережі. Ми не розлучені — це все, що можу сказати на сьогодні», — зізналася Олена у коментарі «Люкс ФМ».

До слова, ще торік Сергій Кравець приходив підтримувати Олену під час її дебюту з моновиставою та натхненно захоплювався творчістю коханої. Водночас тоді він так само обережно говорив про їхні стосунки, але натякав, що все ж відбулися певні трансформації під час війни.

Олена Кравець і її чоловік — що відомо про шлюб

Олена та Сергій Кравці перебувають у шлюбі понад два десятиліття. Подружжя разом виховує трьох дітей і завжди намагалося не виносити особисті питання на загал. Саме тому акторка не стала вдаватися в деталі. Тим не менш, відповіла на ще одне запитання: чи готова стати бабусею. У відповідь артистка сказала категоричне «ні», але все додала, що «на все воля Божа».

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олени Кравець показала свого бойфренда. Марія привітала коханого з днем народження.

