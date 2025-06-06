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- Гламур
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Олена Кравець під час атаки Києва показалася в укритті з донькою та зізналася, чому була без сина
Олена Кравець провела ніч з донькою в укритті під час ракетної атаки на Київ і розповіла, як разом із сусідами зберігала оптимізм.
Українська телеведуча та акторка Олена Кравець показала, як минула її ніч проти 6 червня, коли Росія завдала масованої атаки по Києву.
У фотоблогу артистка поділилася, що перечекати небезпеку вона разом з донечкою Катею спустилася в укриття. Разом з ними у підвалі також зібралося чимало мешканців будинку. За словами Олени, хоч ніч і була тривожною, але вона не стала гаяти час і піддаватися надмірній паніці. І у результаті зі співмешканцями за декілька годин обговорила актуальні питання.
"Справи такі. Провели нічний тригодинний тімбілдинг на першому поверсі з сусідами, дітьми та песиками. Обговорили стійкість стін в домі, американський політикум, "Павутину", подякували ППО. Розрулили низку питань з сусідського чату. Консьєржка солодко спала. Позаздрили. Наступного разу вирішили накривати стіл. Але хай його краще не буде", - поділилася Кравець.
До речі, молодший син ведучої був окремо від мами та сестри. Олена пояснила, що 8-річний Іван зостався у свого товариша. Проте сумувати під час обстрілів хлопці відмовилися та влаштували нічний перекус з розвагами в укритті.
Зазначимо, у ніч на 6 червня Росія атакувала Київ, вразивши 6 районів столиці. На жаль, загинули щонайменше четверо людей, ще 20 отримали поранення, з них 16 госпіталізовані. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема метро та соціальні об'єкти.