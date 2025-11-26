Олена Кравець підігріла чутки про розлучення й просто на сцені зробила заяву: "Я збрехала"

Олена та Сергій Кравець / © ТСН

Українська ведуча та акторка Олена Кравець вперше за тривалий час привідкрила завісу особистого життя.

Це сталося під час моновистави «Можна я просто посиджу?», яку зірка зіграла у Києві. Серед усіх сцен, які грає Кравець знайшлося місце і для її особистої історії. І торкалася вона теми батьків. Артистка пригадала одну щемливу розмову з найріднішими людьми, коли важкохвора мама цікавилася у неї наявністю коханої людини поруч. Олена у виставі поділилася, що у відповідь збрехала, що є, аби втішити рідну людину.

Олена Кравець з родиною / © instagram.com/lennykravets

«По телефону якось спитала: „Лєнчик, а в тебе є чоловік? Щось я не пам’ятаю“. „Є“, — збрехала я й засміялася. Вона запитує: „А чого ти смієшся?“. Кажу: „Мамо, ти так запитуєш, а що коли чоловіка немає, то все пропало?“. А вона: „Та ні. Просто я мала переконатися, що ти не одна по життю крокуєш. Жінці потрібен чоловік навіть якщо вона ділова й самодостатня, як ти. І знаєш, Лєнчик, якою б сильною не була жінка, вона завжди шукає чоловіка трохи сильнішого за себе, щоб мати змогу розслабитися, сховатися. Але якщо він є, як тато наш, то я спокійна“», — заінтригувала Кравець, пише видання «Гордон».

Зазначимо, що поки що Олена Кравець ані підтверджувала, ані спростовувала інформацію про розлучення. При цьому відомо, що вона у шлюбі від 2002 року. Її чоловіком є бізнесмен Сергій Кравець, від якого акторка народила трьох дітей. У квітні цього року він навіть приходив на одну з моновистав зірки й підтримував її з квітами. І ще тоді він називав Олену «своєю дружиною».