Олена Кравець після нічної атаки РФ по Києву показала свою понівечену квартиру зсередини

Олена Кравець

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Українська акторка та телеведуча Олена Кравець показала наслідки масованої російської атаки на Київ, яка пошкодила її квартиру та оселі інших зірок.

У ніч проти 6 липня Росія завдала комбінованого удару по столиці ракетами та дронами. Внаслідок атаки загинули щонайменше 13 людей, ще понад 50 дістали поранення. Під ударом опинилися житлові квартали, де вибуховою хвилею пошкодило десятки будинків. Серед постраждалих виявилася й родина Кравець.

Ще зранку донька акторки Марія повідомила, що у квартирі батьків вибило вікна. Згодом на зв’язок вийшла й сама Олена. У своєму Instagram вона показала моторошні кадри з оселі після обстрілу. Вибуховою хвилею повністю вирвало вікна, однак, за словами акторки, сталося справжнє диво — скло майже не розсипалося, а всі члени родини залишилися живими.

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Квартира Олени Кравець після атаки на Київ 6 липня / © instagram.com/lennykravets

Квартира Олени Кравець після атаки на Київ 6 липня / © instagram.com/lennykravets

Квартира Олени Кравець після атаки на Київ 6 липня / © instagram.com/lennykravets

«Ось такий ранок… Вікна повилітали у нас також, але якимось дивом вціліло скло. І ми всі, слава Богу», — написала Кравець.

Нагадаємо, в ніч проти 6 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак останнього часу по Києву. У столиці пошкоджено житлові будинки, спалахнули масштабні пожежі, а рятувальники й досі ліквідовують наслідки ворожого удару. Серед українських знаменитостей, чиє житло постраждало від атаки, також співак Артем Нікітін і Віктор Павлік — російський «приліт» стався неподалік їхнього ЖК.

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