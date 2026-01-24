Олена Кравець після смерті мами розповіла про переживання горя й яку пораду їй дав 9-річний син

Олена Кравець

Українська акторка Олена Кравець розповіла про свій стан після пережитої нещодавньої трагедії.

Як відомо, у зірки декілька місяців тому не стало мами Надії Федорівни. До останніх днів вона жила з наслідками інсульту. В особливому догляді їй допомагав чоловік — тато Кравець. Але, на жаль, серце жінки не витримало. Сумну звістку акторка розповіла під час власної моновистави.

А цього разу Олена зізналася, що навіть після декількох місяців смерті мами не до кінця оговталася. При цьому зірка пригадала, що її син Іван після втрати бабусі дав пораду не стримувати емоцій смутку. А вона, своєю чергою, почала подумки розмовляти з найріднішою. За словами Кравець, цей внутрішній діалог із покійною мамою став іншим — більш відкритим, без обмежень, які часто виникають у спілкуванні з батьками за життя.

Олена Кравець з батьками / © instagram.com/lennykravets

«Нещодавно не стало моєї мами й мені здається я це ще не до кінця усвідомлюю. Коли повідомила сину, то дев’ятирічний Ваня сказав: „Треба плакати. Виплакати всі сльози аж до останньої краплі й потім тільки сумувати“. Така дитяча мудрість. Я розмовляю з мамою так щиро й вільно, як давно не розмовляла. Бо ми бережемо батьків і завжди розмови такі побутові. І ти лише між рядків зчитуєш турботу й хвилювання. Тому зараз я розмовляю з мамою без табу. І так, є відчуття, що вона поруч і буде завжди», — зворушила Олена на своєму YouTube-каналі.

