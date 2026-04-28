Олена Кравець показала 9-річних двійнят у вишиванках і розкрила, де вони без неї проведуть літо

Олена Кравець / © instagram.com/lennykravets

Українська акторка та ведуча Олена Кравець показала підрослих 9-річних двійнят і розсекретила, де вони без неї проведуть літо.

Сімейною світлиною артистка поділилась в Instagram. На знімку Олена Кравець позувала по центру, а поруч із нею були зображені Катя та Ваня. Дітлахи артистки постали перед камерою у вишиванках, а донечка доповнила образ віночком з яскравих квітів.

Ведуча поділилась, що вже визначилась із тим, як її діти проведуть літо. Знаменитість відвезе їх до дитячого табору, що розташований у Карпатах. За словами акторки, це буде особливий відпочинок, адже син та донька не лише знаходитимуть нових друзів, а й будуть вчитися самостійності та відповідальності.

Олена Кравець з двійнятами / © instagram.com/lennykravets

"Цього літа обрала для своїх дітей дитячий табір у Карпатах. Хотілося не просто канікул, а досвіду, який дасть більше: нові знайомства, самостійність і впевненість у собі. Табір – це місце, де діти розкриваються, вчаться взаємодіяти, приймати рішення та знаходять друзів. Вже з нетерпінням чекаємо на цю пригоду", - ділиться знаменитість.

Зазначимо, Олена Кравець виховує трьох дітей – доньку Марію та двійнят Катерину й Івана. Чоловік акторки – Сергій Кравець, з яким вона перебуває в шлюбі від 2002 року. Нещодавно стало відомо, що обранець знаменитості служить у війську. На Великдень йому вдалося приїхати до родини. Ведуча тоді показувала зворушливі кадри, як діти зустрічали тата-військового.

